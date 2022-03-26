اليوم الـ31 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
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واصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ31 بعد إعلان موسكو أمس عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عمليتها في أوكرانيا، وسط تصعيد الغرب إمداد كييف بالأسلحة.
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