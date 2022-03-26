اليوم الـ31 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

واصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ31 بعد إعلان موسكو أمس عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عمليتها في أوكرانيا، وسط تصعيد الغرب إمداد كييف بالأسلحة.

ميدانيا

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