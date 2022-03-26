فرنسا تدعو لتجديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية

دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي لتجديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالة وإضافة عناصر جديدة عليه، بما يشمل العقوبات في المجال السيبراني.

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير خلال جلسة للمجلس، يوم الجمعة، إن "كوريا الشمالية تجد طرقا لتمويل برامجها للأسلحة".

وتابع: "وبالتالي يجب تجديد نظام العقوبات وإضافة مجالات جديدة إليه، على سبيل المثال السيبراني، الذي يسمح لكوريا الشمالية بالحصول على المعلومات ومئات الملايين من اليورو".

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ويأتي ذلك على خلفية تجارب صاروخية جديدة من قبل كوريا الشمالية.

وخلال جلسة مجلس الأمن حذرت روسيا من أن تشديد العقوبات على بيونغ يانغ يهدد سكان البلاد بعواقب اقتصادية وإنسانية "غير مقبولة"، وأشارت إلى أن العقوبات المفرطة هي ما أدت إلى الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: نوفوستي