الرئيس الصربي يعرب عن تفهمه للرئيس بوتين ويؤكد أنه "يفاجئ الغرب الآن"

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش عن تفهمه لخطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا طريق للعودة أمامه وعليه مواصلة المعركة.

ومتحدثا عن الوضع في أوكرانيا في مقابلة مع قناة يورونيوز صربيا التلفزيونية، قال الزعيم الصربي: "يمكنني أن أقول الكثير، لكنني لست محللا، بل رئيس. أعتقد أنني أعرف بوتين أفضل من 99.9% من السياسيين في العالم، يبدو لي أنني أستطيع أن أفهم ما يدور في تفكيره".

وأضاف فوتشيتش: "أعتقد أن الغرب فاجأه في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، وبعد ذلك وبناء على ما تحدثه عن شبابه في لينينغرا، فقد واجه موقفا لا يمكن فيه التراجع، وكان عليه القتال. وهو من يفاجئ الغرب الآن أكثر مما يفاجئه الغرب".

وفي عام 2015، تحدث بوتين في منتدى فالداي عن مشاركة القوات المسلحة الروسية في العملية العسكرية في سوريا، وتطرق إلى "القاعدة التي علمته إياها شوارع لينينغراد ذات مرة"، وأنه "إذا كان القتال أمرا لا مفر منه، فيجب أن تضرب أولا".

وقال الرئيس الروسي حينذاك، من الأفضل محاربة الإرهابيين في مآرب بعيدة، بدلا من انتظار وصولهم إلى الأراضي الروسية.

المصدر: تاس