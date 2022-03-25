وسائل إعلام: وصول 1.5 ألف صاروخ "ستريلا" من ألمانيا إلى أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شحنة مساعدات عسكرية جديدة أرسلتها برلين، قد وصلت إلى أوكرانيا الجمعة.

ونقلت وكالة "د ب أ" عن مصادر حكومية ألمانية، أن المساعدات تشمل 1500 نظام لصواريخ "ستريلا" المضادة للطيران السوفيتية الصنع، و100 رشاشة من نوع MG3 و8 ملايين طلقة للمسدسات.

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ونقلت إلى أوكرانيا كذلك 350 ألفا من وجبات الطعام، و50 عربة طبية، إضافة إلى المستلزمات الطبية.

وفي وقت سابق كان أوكرانيا قد على 500 صاروخ من نوع "ستريلا" من ألمانيا.

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بمواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي