موسكو: الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية تبلور نتيجة للفرض المفرط للعقوبات

صرحت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا بأن الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية تبلور نتيجة لفرض العقوبات المفرط على كوريا الشمالية.

وقالت يفستيغنييفا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة إنه "للأسف، كان مجلس الأمن يشدد العقوبات فقط، ويتجاهل الإشارات الإيجابية من قبل كوريا الشمالية، والتطورات الراهنة هي إلى حد كبير نتيجة لقصر النظر لبعض الزملاء الموجودين هنا، الذين غير مستعدون للخروج عن سياسات العقوبات".

وأشارت إلى أن العقوبات الكثيرة على كوريا الشمالية "لم تتمكن من ضمان الأمن في المنطقة".

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وأكدت أن "روسيا تعارض أي أنشطة عسكرية تهدد أمن شبه الجزيرة الكورية وبلدان جنوب شرق آسيا".

وأضافت أن العقوبات الثانوية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، والتي فرضتها ضد كوريا الشمالية التفافا على مجلس الأمن الدولي، "تقوض النظا المتكامل للقيود المتفق عليها في إطار مجلس الأمن".

وأشارت إلى أن بيونغ يانغ لن تقدم أي تنازلات بشأن برنامجها النووي والصاروخي، في ظل زيادة الضغط من خلال العقوبات.

المصدر: تاس