خبير مصري يعلق على شائعات الغرب حول بطء التقدم الروسي في أوكرانيا

قال الخبير في الشؤون الروسية الأستاذ الجامعي نور ندا في حديث لـRT، إن الغرب يحاول أن يقدم تفسيرا خاطئا لبطء تقدم القوات الروسية في أوكرانيا، فيما سبب ذلك الحرص على حياة المدنيين.

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وتعليقا على ما يطلقه الإعلام الغربي بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا قال ندا إن التحليل الغربي يستند إلى نظريات الحرب التقليدية، وأن الحقيقة عكس ذلك تماما.

وأوضح أنه يمكن فهم ذلك البطء في ضوء الوقائع التالية:

أولا ـ أن تكتيكات الجيش الروسي حديثة جدا، ويصعب على الكثيرين فهمها باستحدام أساليب التحليل العسكري التقليدية.

ثانيا ـ الجيش الروسي، ولأول مرة في تاريخ الحروب، يبدأ القتال بضربة صاروخية نموذجية، وليست ضربة جوية باستخدام القوات الجوية كما هو معتاد في الحروب، وهذا التحول، سوف يبقى درسا عسكرىا مهما في أكاديميات الحرب والقتال.

ثالثا ـ يمتلك الجيش الروسي خبرات عملية ضخمة في قتال المدن اكتسبها أيضا في سوريا.

رابعا ـ هناك حرص شديد من القيادة الروسية على حياة المدنيين، وخاصة أن نسبة كبيرة من سكان المدن المحاصرة هم من أصول روسية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT