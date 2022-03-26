بمشاركة فرنسية.. اليونان تحتفل بعيد استقلالها بحضور عام لأول مرة منذ عامين

أحيت اليونان عيد استقلالها بحضور جماهيري بعدما اقتصر الاحتفال على المسؤولين في العامين السابقين، بسبب قيود كورونا.

وبعد تخفيف قيود كورونا، اصطف الآلاف في شوارع وسط العاصمة اليونانية أثينا، في الوقت الذي حلقت فيه الطائرات، واستعرضت فيه الدبابات في الشارع أمام مبنى البرلمان خلال الموكب الاحتفالي بعيد استقلال اليونان، الذي يمثل بداية ثورة اليونان ضد الإمبراطورية العثمانية عام 1821.

وشاركت فرنسا في العرض العسكري اليوناني بمقاتلات "رافال" وحرس الشرف التابع للبحرية، وكانت اليونان وقعت صفقة يوم أمس الخميس بقيمة أربعة مليارات يورو (4.4 مليارات يورو) لشراء 3 فرقاطات و6 طائرات "رافال" إضافية من فرنسا.

وكان العرض العسكري ألغي عام 2020 في إطار تدابير الإغلاق لمنع انتشار الفيروس.

وألقى رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، كلمة تحدث فيها عن الحرب في أوكرانيا، بينما أعلن مكتبه أنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي هنأه بعيد استقلال اليونان.

وأضاف المكتب أن ميتسوتاكيس دعا زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام البرلمان اليوناني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وسيتم ترتيب موعد في الأيام المقبلة.

المصدر: "أسوشيتد برس"