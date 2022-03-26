اتهام 8 أشخاص بتهريب الآثار في مقدونيا الشمالية

أعلن مكتب المدعي العام بمقدونيا الشمالية أن 8 رجال وجهت إليهم تهم بتهريب قطع أثرية، جمعت في حفريات غير قانونية في البلاد لبيعها لمشترين أجانب.

وحدثت عمليات التنقيب والمبيعات غير القانونية المزعومة عامي 2020 و2021، وألقي القبض على الأشخاص الثمانية في سبتمبر 2021 بعد مداهمة الشرطة لمنازلهم وعقارات أخرى لهم في 10 مواقع في بلدة بيتولا جنوب غربي البلاد، وبلدة تيتوفو في الشمال الغربي.

وخلال المداهمات صادرت الشرطة عددا كبيرا من القطع الأثرية، تتضمن تماثيل ومجوهرات، إضافة إلى أسلحة نارية وأجهزة كشف عن معادن وأقراص صلبة خاصة بالحواسيب.

وقال الادعاء العام في بيان إن المشتبه بهما الرئيسيين قاما بعشرات الحفريات غير القانونية بدءا من مايو 2020 لبيعها لمشترين في ألبانيا وكرواتيا واليونان وصربيا وتركيا وأمريكا.

ويقبع ستة من المتهمين الثمانية رهن الإقامة الجبرية في حين تم احتجاز المشتبهان اللذان يعتقد أنهما كانا منظمي عمليات التهريب، واتهم الثمانية بتدمير مواقع أثرية وانتهاك قوانين حماية الآثار.

كما وجهت اتهامات للزعيمين المزعومين بتشكيل تنظيم إجرامي، وربما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما، ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة.

يشار إلى أن الآثار محمية بموجب القانون في مقدونيا الشمالية، ولا يسمح سوى لمؤسسات الدولة بالتنقيب عنها وامتلاكها.

المصدر: أ ب