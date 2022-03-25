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ماكرون تسعير روسيا غازها بالروبل يتعارض مع العقود الموقعة

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ماكرون تسعير روسيا غازها بالروبل يتعارض مع العقود الموقعة
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار روسيا بيع الغاز لبلدان الاتحاد الأوروبي بالروبل يتعارض مع بنود العقود الموقعة بين الجانبين.

وقال ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة تاس: "يجب دفع ثمن الغاز الروسي بالعملة المتفق عليها في العقود... نحن نتحدث عن اليورو".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.

ووجه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول غير الصديقة، وهي دول العقوبات.

وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20 بالمئة من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لاسيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.

المصدر: RT

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