طلال ناجي: الغرب يريد أوكرانيا لتصبح صواريخ الناتو على بعد 3 دقائق من موسكو

قال طلال ناجي أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة إن الغرب يريد ضم أوكرانيا للناتو لتصبح صواريخه على بعد 3 دقائق من موسكو، مدافعا عن حق روسيا في حماية نفسها.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أضاف ناجي أن من حق روسيا أن تدافع عن نفسها وأن "ما تتعرض له روسيا الاتحادية الصديقة هي مؤامرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو تماما كما تعرضت سوريا ومحور المقاومة على مدى السنوات العشر الماضية، فنفس أطراف هذا الحلف الجهنمي الغربي الذي تقوده واشنطن ومعه الكيان الصهيوني وحلف الناتو ودول أوروبا التي أثبتت فقدانها لاستقلاليتها وكرامتها، كل هؤلاء يتكتلون في وجه روسيا".

وقال إن "روسيا تدافع عن حقها في الأمان" وأضاف: "لا يمكن أن نقول إننا مع الحرب كمناضلين وكشعب مظلوم، ولكن ماذا تفعل روسيا بعد أن حاولت على مدى سنوات وهي تقول لهم، جنبونا هذه الحرب، عندما يقوم المتطرفون بقتل 13000 مواطن من أصول روسية في شرق أوكرانيا وعندما يخططون للعدوان على دونباس، والقرم، بدعم من حلف الناتو، عندما يدعمون ويؤازرون مجموعة آزوف النازية الفاشية، ولنلاحظ هذا التناقض لدى الغرب والأمريكيين، فهم من جهة يقولون إنهم ضد النازية والفاشية وفي أوكرانيا يقومون بدعم النازيين والفاشيين".

وختم ناجي حديثه بالقول: "نحن بالتأكيد لا نرضى للشعب الأوكراني أن يتشرد، فهو ضحية وقد جربنا ذلك نحن الفلسطينيين، ولا أعتقد أن الرئيس بوتين والقيادة الروسية يريدون ذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا جرّوا أوكرانيا إلى هذه الحرب، وكنا نتمنى لو أنهم تجنبوا هذا الأمر الصعب والقاسي".

وأعرب ناجي عن أمله بأن "روسيا ستنتصر وتحقق أهدافها في مواجهة هذه الحلف الجهنمي ونحن على ثقة أن الرئيس بوتين والقيادة الروسية حريصون على الشعب الأوكراني وعلى إنهاء الحرب بأقصى سرعة ممكنة بالتوازي مع ضمان أمن روسيا وتحقيق أهدافها في هذه المواجهة".

المصدر: "سبوتنيك"