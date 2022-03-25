واشنطن تدرج Kaspersky Lab الروسية في قائمة الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي
Legion-Media Valerio Rosati
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أعلنت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية أنها أدرجت Kaspersky Lab الروسية في قائمة الكيانات التي تشكل أنشطتها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لبيان اللجنة: "خلصت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن المنتجات التي تحمل علامة Kaspersky Lab الروسية تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأمريكي".
وأضافت: "منتجات الشركة الروسية قادرة على خلق خطر غير مقبول على الأمن الأمريكي والمواطنين".
وتابعت: "تمت إضافة كيانين قانونيين من الصين إلى القائمة المحدثة للعقوبات الصادرة عن لجنة الاتصالات الفدرالية".
المصدر: "نوفوستي"