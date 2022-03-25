واشنطن تدرج Kaspersky Lab الروسية في قائمة الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي

أعلنت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية أنها أدرجت Kaspersky Lab الروسية في قائمة الكيانات التي تشكل أنشطتها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ووفقا لبيان اللجنة: "خلصت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن المنتجات التي تحمل علامة Kaspersky Lab الروسية تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأمريكي".

وأضافت: "منتجات الشركة الروسية قادرة على خلق خطر غير مقبول على الأمن الأمريكي والمواطنين".

وتابعت: "تمت إضافة كيانين قانونيين من الصين إلى القائمة المحدثة للعقوبات الصادرة عن لجنة الاتصالات الفدرالية".

المصدر: "نوفوستي"