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واشنطن تدرج Kaspersky Lab الروسية في قائمة الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي

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واشنطن تدرج Kaspersky Lab الروسية في قائمة الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي
Legion-Media Valerio Rosati
شركة "Kaspersky Lab" الروسية
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أعلنت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية أنها أدرجت Kaspersky Lab الروسية في قائمة الكيانات التي تشكل أنشطتها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ووفقا لبيان اللجنة: "خلصت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن المنتجات التي تحمل علامة  Kaspersky Lab الروسية تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأمريكي".

وأضافت: "منتجات الشركة الروسية قادرة على خلق خطر غير مقبول على الأمن الأمريكي والمواطنين".

وتابعت: "تمت إضافة كيانين قانونيين من الصين إلى القائمة المحدثة للعقوبات الصادرة عن لجنة الاتصالات الفدرالية".

المصدر: "نوفوستي"

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