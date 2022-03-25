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بعد رشقه بالبيض.. إيرك زمور يتعرض لموقف محرج مجددا (فيديو)

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بعد رشقه بالبيض.. إيرك زمور يتعرض لموقف محرج مجددا (فيديو)
Gettyimages.ru
المرشح الفرنسي اليميني للانتخابات الرئاسية إريك زمور
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تعرض المرشح الفرنسي للانتخابات الرئاسية إريك زمور للإصابة بعبوة بلاستيكية ألقيت عليه أثناء تجوله في مدينة بورت دو لا فيلات شمال باريس، في إطار حملته الانتخابية.

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن زمور لم يصب بأذى بعد تدخل حرسه الشخصي.

وعلق زمور على هذه الحادثة قائلا :"هنا كما ترون، هذه باريس هذه هي فرنسا اليوم".

وكان زمور قد تلقى في وقت سابق بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته عقب وصوله إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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