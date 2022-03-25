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الأمم المتحدة تدعو إلى نظام متعدد الأطراف في العالم بعد دعوات واشنطن "لطرد" روسيا من الـ20

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الأمم المتحدة تدعو إلى نظام متعدد الأطراف في العالم بعد دعوات واشنطن
AFP SPENCER PLATT
مقر الأمم المتحدة في نيويورك - أرشيف
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أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن استبدال روسيا في مجموعة الـ20 يندرج في إطار المجموعة نفسها وأن الأمم المتحدة لا تبت في قضايا كهذه، داعيا لعالم تعددي.

وقال: "هذا قرار مجموعة العشرين... الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمم المتحدة ليسا عضوين في المجموعة، وبغض النظر عن ذلك، سأذكر ما صرحنا عنه بشأن قضية منظمة السياحة العالمية الأسبوع الماضي".

وأضاف: "أنطونيو غوتيريش يخشى وضع سابقة ضارة لعمل النظام التعددي إذا تم تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة".

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن وأعرب عن "تأييده استبعاد روسيا في مجموعة العشرين"، معترفا بأن "بعض الدول الأخرى لا توافق على مثل هذه الخطوة".

بدوره، أشار دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين إلى أن "تنسيق مجموعة العشرين مهم، لكن في ظل الظروف الحالية، فإن الاستبعاد منها لن يكون قاتلا بالنسبة لروسيا".

المصدر: "تاس"

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