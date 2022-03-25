روسيا تحذر من هجوم إعلامي ممنهج ضدها

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، عن هجوم إعلامي ممنهج ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال تشوماكوف في تصريح لوكالة نوفوستي: "هجمات المعلومات اليوم هي ضربة مدروسة وقوية لوعي ومشاعر مئات الملايين من الناس في العديد من البلدان، بمن فيهم الروس"، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك مسؤولية عن ذلك.

وفي وقت سابق، قالت الصحفية الأمريكية لارا لوغان عبر قناة Real America's Voice إن وسائل الإعلام الغربية لا تريد الاعتراف بما يحدث بالفعل في أوكرانيا، وتجبر المشاهد على تصديق كل شيء سيئ بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد لاحظت أنه مع نجاح مهامها في أوكرانيا، يتزايد حجم المعلومات المزيفة والمضللة حول روسيا وجيشها.

وقال خبير أمن المعلومات إيغور أشمانوف في بث على قناة RT إن الغرب أنشأ العديد من مراكز الدعاية المضادة لروسيا في السنوات الأخيرة.

المصدر: RT