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الأمن البيلاروسي يوقف مواطنا بولنديا بشبهة التجسس

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الأمن البيلاروسي يوقف مواطنا بولنديا بشبهة التجسس
Legion-Media Oleg Znamenskiy
مقر لجنة أمن الدولة البيلاروسية في مينسك (صورة من الأرشيف)
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أعلنت لجنة أمن الدولة البيلاروسية القبض على مواطن بولندي في مدينة غرودنو بشبهة التجسس.

وأفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسي الرسمية بأن الرجل الموقوف كان يقيم في مدينة غرودنو غربي البلاد.

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وأشارت لجنة أمن الدولة إلى أن القنصل العام البولندي في غرودنو، أندجيه راتشكوفسكي والقنصل ماريت خروستيل حاولا "إعاقة الإجراءات القانونية" تجاه الشخص الموقوف.

وأضافت لجنة الأمن أنها أبلغت الخارجية البيلاروسية "بالتصرفات غير القانونية للدبولماسيين البولنديين".

المصدر: تاس

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