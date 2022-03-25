قادة غرب إفريقيا يعقدون قمة حول مالي

عقد قادة غرب إفريقيا قمة جديدة حول مالي بعد فرض عقوبات إقليمية عليها في يناير، إثر إعلان قادتها العسكريين نيتهم البقاء في الحكم أربع سنوات إضافية وعدم إجراء الانتخابات في فبراير.

ودعت الكتلة الاقتصادية الإقليمية المعروفة باسم "إيكواس" قائد المجلس العسكري والرئيس الانتقالي لمالي، الكولونيل اسيمي غويتا للحضور شخصيا لكن مكتبه قال إنه "لن يحضر شخصيا لكنه قد يحضر عن بعد".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه "على الأرجح أن الكتلة ستعيد دراسة عقوبات يناير التي علقت معظم المساعدات المالية والتجارية لمالي وتضمنت إغلاق الحدود البرية والجوية مع دول أخرى داخل الكتلة".

وأمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد النقدي والاقتصادي الإفريقي الخميس بتعليق تلك العقوبات وطلب قادة مالي رفع العقوبات منذ فرضت كما تقدموا بشكوى قانونية الشهر الماضي ذكرت أن العقوبات ستؤثر بشكل بالغ على الماليين.

ومن غير الواضح ما إذا كان اجتماع الكتلة في اكرا، عاصمة غانا الجمعة سيتبع توصيات المحكمة.

المصدر: "أسوشيتد برس"