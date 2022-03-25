أثناء هبوطها.. أردوغان في قمرة قيادة طائرة أقلته لتدشين مطار توكات الجديد شمال غربي تركيا (فيديو)

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة مطار ولاية توكات الجديد شمال غربي البلاد.

وشارك في افتتاح المطار كل من نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، ووزير المواصلات والبنى التحتية عادل قره إسماعيل، وعدد أخر من المسؤولين.

وقال الرئيس التركي في تغريدة على "تويتر": "أتمنى أن يكون مطار توكات الجديد، الذي افتتحناه رسميا اليوم والذي نعتبره أحد رموز مستقبل مدينتنا، مفيدا ومبشرا لمواطنينا وأمتنا وبلدنا".

Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı’nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nG32NtVc5m — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2022

Tokat Havalimanı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni https://t.co/55Rj683KTy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2022

وبافتتاح مطار توكات الجديد سيرتفع عدد مطارات تركيا إلى 27 مطارا، وتهدف الحكومة التركية إلى زيادة عدد المطارات في البلاد إلى 56 بحلول عام 2023، ويعد مطار توكات من أهم المطارات الجديدة.

المصدر: وسائل إعلام تركية