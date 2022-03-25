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أثناء هبوطها.. أردوغان في قمرة قيادة طائرة أقلته لتدشين مطار توكات الجديد شمال غربي تركيا (فيديو)

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أثناء هبوطها.. أردوغان في قمرة قيادة طائرة أقلته لتدشين مطار توكات الجديد شمال غربي تركيا (فيديو)
Gettyimages.ru
أردوغان يفتتح مطار "توكات" الجديد شمال غربي تركيا
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دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة مطار ولاية توكات الجديد شمال غربي البلاد.

وشارك في افتتاح المطار كل من نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، ووزير المواصلات والبنى التحتية عادل قره إسماعيل، وعدد أخر من المسؤولين.

وقال الرئيس التركي في تغريدة على "تويتر": "أتمنى أن يكون مطار توكات الجديد، الذي افتتحناه رسميا اليوم والذي نعتبره أحد رموز مستقبل مدينتنا، مفيدا ومبشرا لمواطنينا وأمتنا وبلدنا".

وبافتتاح مطار توكات الجديد سيرتفع عدد مطارات تركيا إلى 27 مطارا، وتهدف الحكومة التركية إلى زيادة عدد المطارات في البلاد إلى 56 بحلول عام 2023، ويعد مطار توكات من أهم المطارات الجديدة.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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