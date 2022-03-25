روسيا تقاضي صحيفة إيطالية على التحريض على القتل

رفع السفير الروسي في روما سيرغي رازوف دعوى ضد صحيفة "لا ستامبا" لممارستها التحريض على القتل بافتتاحية "ماذا لو كان اغتيال بوتين السبيل الوحيد لإنهاء" الحرب في أوكرانيا؟".

ورفع رازوف شكوى ضد صحيفة "لا ستامبا" لدى النيابة العامة في روما بتهمة التحريض على القتل، واستنكر لدى خروجه من قصر العدل المقال ووصفه بأنه "مخل بالآداب والأخلاق وقواعد مهنة الصحافة".

إقرأ المزيد

وكان الصحفي ومراسل الحرب، دومينيكو كويريكو، قال في مقاله إن "الخطة الأولى لبايدن وحلف شمال الأطلسي والأوروبيين هي أن يعمد أحدهم في موسكو إلى اغتيال بوتين ويحررنا من هذا العبء".

ونقلت "فرانس برس" عن مدير الصحيفة، ماسيمو جانيني، أن الصحفي طرح تلك الفرضية لينقضها".

المصدر: "أ ف ب"