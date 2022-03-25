بايدن يتناول البيتزا في قاعدة عسكرية ببولندا

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا، وشكرهم على خدمتهم وتناول البيتزا معهم.

وخاطب بايدن الجنود قائلا: "شكراً جزيلاً لكن على ما تفعلوه، أنتم الأفضل، وهذه ليست مبالغة. أنتم الأفضل، وأنتم تقاتلون من أجلنا في تاريخ العالم. هذه ليست مبالغة"، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

بعد ذلك، سأل بايدن عما إذا كان الجنود قد انتهوا من الأكل. وبعد تلقيه إجابة بالنفي، انضم إلى الجنود وتناول معهم البيتزا.

وبعد الغداء توجه الزعيم الأمريكي لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا، وليلتقي بالرئيس البولندي أندريه دودا.

المصدر: وكالات