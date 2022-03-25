المكسيك وفرنسا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا

أفادت مصادر دبلوماسية أممية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن المكسيك وفرنسا طلبتا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في الـ29 من مارس الجاري.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يدقم ممثلو برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقاريرهم بشأن الوضع في أوكرانيا.

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يذكر أن روسيا كانت قد طرحت مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا على التصويت في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، لكن المجلس لم يتبن المشروع الروسي نظرا لموقف الدول الغربية التي اعتبرت روسيا "مسؤولة عن الأزمة الإنسانية".

وكان مشروع القرار الروسي ينص على وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في أوكرانيا ونقل المساعدات وحماية المدنيين.

المصدر: نوفوستي