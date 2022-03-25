بريطانيا تحقق في تورط شركات تأمين بلندن في الرشوة والفساد

يجري مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بالمملكة المتحدة تحقيقا يشمل بضع شركات تأمين في لندن على خلفية جرائم رشوة وفساد.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الجمعة بأن أعضاء المكتب يحققون في الطريقة التي اتبعتها شركات من بينها "جاردين لويد طومسون"، التابعة لـ "مارش آند ماكلينان" و"تايزرز إنشورانس بروكرز" لإقامة أعمال في أمريكا الجنوبية.

وبدأت التحقيقات قبل سنوات، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لم يعلن عنها.

وذكر أحد المصادر أن التحقيقات تتجاوز الشركتين إلى جهات أخرى في سوق التأمين بلندن، إلا أن عدد الشركات التي يجري التحقيق بشأنها أقل من خمس شركات.

المصدر: وكالات