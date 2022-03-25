مجلس الأمن القومي الأمريكي يصدر بيانا حول اجتماع لمجموعة كبار المسؤولين الإلكترونية

أصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن، بيانا حول اجتماع عقدته مجموعة Quad Senior Cyber Group لبحث توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وورد في البيان الصادر اليوم الجمعة: "تدرك أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة الحاجة إلى تحسين الأمن السيبراني في عالم رقمي متزايد به تهديدات إلكترونية معقدة".

وأضاف البيان أن "التحسينات مهمة بشكل خاص في تقديم الخدمات الأساسية للحياة والصحة وسبل العيش التي توفرها البنية التحتية الحيوية".

وتابع البيان: "لتقديم رؤية رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان ورئيس الولايات المتحدة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمرنة، اجتمعت مجموعة "Quad Senior Cyber Group" هذا الأسبوع في سيدني لمدة يومين مثمرين من المناقشات حول فرص لتوسيع تعاوننا في مجال الأمن السيبراني والارتقاء بالمرونة الإلكترونية وحماية البنية التحتية الحيوية في منطقتنا".

وختم البيان: "نتج عن هذا الاجتماع خطة عمل لتعزيز التعاون بين الأعضاء، ومع الشركاء والصناعة في المنطقة لمواجهة تحدياتنا المشتركة، وستقدم المجموعة تقريرا إلى القادة من خلال عمليات الرباعية المعمول بها".

المصدر: RT