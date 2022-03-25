سويسرا: لن نعلّق بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة السويسرية أنها لن توقف بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي على أراضيه وفي مقدمتها شبكة RT، ووكالة "سبوتنيك".

وجاء في بيان الحكومة: "قرر المجلس الاتحادي الحكومي عدم تطبيق إجراء الاتحاد الأوروبي بتعليق بث وسائل الإعلام الروسية، وفي مقدمتها شبكة RT ووكالة سبوتنيك".

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق حجب قنوات RT ووكالة "سبوتنيك" في أوروبا بدعوى "الحد من تأثير الدعاية الروسية على الرأي العام لشعوبها"، مع تقييد وصول المواطنين إلى هذه القنوات.

وارتفعت الأصوات في الاتحاد الأوروبي عبر كل الوسائط مثل "فيسبوك"، و"تويتر"، و"إنستغرام"، وغيرها الرافضة لهذا الإجراء حيث تعتبره منافيا لمبادئِ الحرية، .

وازداد التوتر حدة حول وسائل الإعلام الروسية في الدول الغربية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ تبنى البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2016 قرارا حول ضرورة التصدي لوسائل الإعلام الروسية، وخاصة RT و"سبوتنيك".

واتهم عدد من الساسة الغربيين بمن فيهم أعضاء الكونغرس الأمريكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القناة والوكالة الروسيتين، "بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية"، دون أن يقدموا أي أدلة تدعم هذه المزاعم.

المصدر: "تاس" + وكالات