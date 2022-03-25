كييف: المفاوضات مع روسيا "بالغة الصعوبة"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن المفاوضات مع روسيا "بالغة الصعوبة"، نافيا التوصل إلى أي تفاهم مع موسكو في هذه المرحلة.

وأشار رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي في وقت سابق من اليوم إلى عدم إحراز أي تقدم يذكر في تنفيذ المطالب المبدئية المطروحة من موسكو.

وقال: "ليس هناك أي تقدم حتى الآن بشأن النقاط المبدئية التي يصر عليها الجانب الروسي".

وأضاف: "نصر على إبرام اتفاقية متكاملة تقضي بإعلان أوكرانيا الحياد وتقديم ضمانات أمنية لها، بسلسلة نقاط ذات أهمية حيوية بالنسبة لروسيا".

المصدر: أ ف ب+إنترفاكس