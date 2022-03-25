بعد قرار "طالبان" إغلاق مدارس البنات الثانوية.. فتيات أفغانيات يتحدثن عن معاناتهن

"أصبحت أفغانستان سجنا لنا"، هذا ما قالته ملاحات وأديبة ونرجس اللواتي سررن بالعودة إلى صفوفهن والالتقاء برفيقاتهن، قبل أن تقرر "طالبان" بعد ساعات إغلاق المدارس الثانوية مجددا.

حيث أمرت حركة "طالبان" الأربعاء بإغلاق الكليات والمدارس الثانوية وعودة آلاف الفتيات إلى منازلهن، وذلك بعد ساعات قليلة على إعادة فتح المؤسسات بإعلان أصدرته وزارة التعليم منذ فترة طويلة.

وقالت ملاحات حيدري (11 عاما) في اليوم التالي لمغادرتها مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابل "أصبحت أفغانستان سجنا لنا" وأضافت "بكيت كثيرا" وذلك خلال مقابلة أجرتها معها وكالة "فرانس برس" في منزل عائلتها بالعاصمة.

وتابعت "نعامل معاملة المجرمين فقط لأننا فتيات ولهذا السبب طردونا من المدرسة".

وقالت أديبة (13 عاما) شقيقة ملاحات "حتى أمس لم أعتقد وحدي أن "طالبان" قد تغيرت".

وأوردت ملاحات "عندما أرسلوا الجميع إلى المنزل أدركنا أن "طالبان" لا تزال نفسها كما كانت قبل 25 عاما".

وتابعت أديبة "نفتقد حريتنا نفتقد زملاءنا في الدراسة والمعلمين".

والشقيقتان من عائلة ثرية ووالداهما متعلمان، وتم تشجيعهما دائما على الدراسة.

واعتبرت نرجس جفري (14 عاما) التي تسكن في ناحية أخرى من المدينة أن "النساء المتعلمات يشعرن "طالبان" بالتهديد".

وقالت لوكالة "فرانس برس": "يعتقدون أننا اذا درسنا سنكتسب المعرفة ونحاربهم" وأضافت "إنهم خائفون من ذلك".

وأكدت أنه "من الظلم أن ترى الفتيان في سنها يذهبون إلى المدرسة بينما تجبر على البقاء في المنزل وقالت "إنه أمر صعب حقا".

وجاءت عودة الفتيات إلى المدرسة الثانوية في أعقاب عودة الفتيان والفتيات إلى المدرسة الابتدائية فقط، وسمح لهؤلاء باستئناف الدراسة، بعد شهرين من سيطرة "طالبان" على كابل في أغسطس الماضي.

ولم تقدم الحكومة أي تفسير واضح لتغيير توجهها بشأن الفتيات في التعليم الثانوي.

ولكن معلومات مسربة من اجتماع سري لكبار قادة "طالبان" في قندهار مساء الثلاثاء، أفادت بأن "الأسباب تراوح بين الحاجة إلى زي موحد والرفض الصريح لحاجة الفتيات إلى التعليم".

وتكرر الوزارة أن المدارس ستفتح "ولكن فقط عندما يتم تحديد توجيهات جديدة".

المصدر: أ ف ب