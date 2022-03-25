شهر كامل على بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.. ماذا تغيّر؟

قال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية إن مصير ومستقبل ومكانة روسيا العالمية يتحدد الآن.. فما الذي تغير خلال شهر كامل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟

انقضى شهر كامل على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في فجر يوم الخميس، الموافق 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرق أوكرانيا، في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي. وقال بوتين في كلمته إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان وتستمر في الوجود والتطور في ظل تهديد دائم من أوكرانيا.

وقال بوتين أيضا إن تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما لحماية نفسها، وحث الجنود الأوكرانيين وقتها على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم.

وبعد مرور شهر على بدء العملية العسكرية، يواصل الجيش الروسي متابعة تحقيق أهدافه العسكرية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح وتوسيع العقوبات ضد موسكو لخنق الاقتصاد الروسي.

إذا..

ما هي أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية؟

وما الذي تغير على الصعيدين المحلي والعالمي خلال هذا الشهر؟

ومن أو ما الذي يعرقل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟

أسئلة ضمن أخرى حاولنا الإجابة عنها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي أشرف_شهاب

مع الضيفين، الأستاذة أنيا كنيشينكو، مراسلة RT، ومقدمة برنامج كلاشينكوفا لأحدث تقنيات السلاح الروسي

والسيد فواز حلمي، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة لندن.