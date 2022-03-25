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هبوط اضطراري لطائرة رئيس بولندا يؤخر لقاءه مع بايدن

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هبوط اضطراري لطائرة رئيس بولندا يؤخر لقاءه مع بايدن
Globallookpress
الرئيس البولندي أندجيه دودا
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أفادت الرئاسة البولندية بأن طائرة رئيس البلاد أندجيه دودا التي كان متجها على متنها إلى مدينة جيشوف قرب الحدود مع أوكرانيا للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، هبطت اضطراريا في وارسو.

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ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ياكوب كوموخ ممثل مكتب الرئيس دودا قوله: "تعرضت طائرة الرئيس دودا للهبوط الاضطراري، وعادت إلى وارسو. الآن ننتظر مغادرة الطائرة الاحتياطية إلى جيشوف".

وأوضح المسؤول أن "برنامج إقامة رئيسي بولندا والولايات المتحدة في جيشوف سيتغير بشكل طفيف"، مضيفا أنه بعد وصول دودا إلى المدينة، ستقام مراسم ترحيب بالرئيس جو بايدن".

ووفقا للتلفزيون البولندي، فقد غادر دودا وارسو بعد الحادث وسيصل في غضون عشرات الدقائق إلى جيشوف، حيث سيكون بايدن بانتظاره داخل طائرته.

المصدر: "نوفوستي" 

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