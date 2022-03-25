أردوغان: علييف من القادة الذين يعرفون روسيا أفضل من غيرهم

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بأنه أحد القادة الذين يعرفون روسيا "أفضل من الآخرين".

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ولدى عودته إلى وطنه من بروكسل اليوم الجمعة، قال أردوغان للصحفيين إن "الوضع بين روسيا وأوكرانيا" هو المحور الرئيسي لبذل الجهود في سياسة بلاده الخارجية.

وقال: "نناقش أيضا مشاكل المنطقة مع القادة الذين يزورون بلادنا. على سبيل المثال، خلال زيارة استغرقت يوما واحدا لأخي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كان موضوعنا الأساسي هو روسيا وأوكرانيا. إنه (علييف) أحد القادة الذين يعرفون روسيا أفضل من غيرهم، وعلاقاته مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين معروفة جيدا".

ووصف أردوغان علييف بأنه "من أفضل المحللين" في الوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "أتيحت له الفرصة للتحدث معه في جو من الصراحة والوضوح الشديدين".

المصدر: "نوفوستي"