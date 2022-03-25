البيت الأبيض يعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية ربما "تخبئ المزيد بعد تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع".

وقال ساليفان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "ايرفورس وان" اليوم الجمعة: "نرى هذا كجزء من نهج إجراء تجارب واستفزازات من جانب كوريا الشمالية من المرجح أنها تخبئ المزيد".

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس صاروخا باليستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 بشأن هذا النوع من التجارب ما قد يساهم في تأجيج التوتر في المنطقة.

المصدر: أ ف ب