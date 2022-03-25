الدفاع الروسية: قواتنا التقطت برقية مشفرة كشفت موعد الهجوم الأوكراني على دونباس

تمكن الجيش الروسي من اعتراض برقية مشفرة بأمر سري من قائد الحرس الوطني الأوكراني نيكولاي بالان بتاريخ 22 يناير مع خطة التحضير للهجوم على دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الأوكراني خطط لإنجاز الاستعدادات بحلول 28 فبراير، من أجل بدء المهام القتالية في مارس.

وأشارت الوزارة، إلى أن سلطات كييف بدأت في فبراير، بالتحضير المدفعي بشكل واسع النطاق وحشدت قوة ضاربة في شرق أوكرانيا، تحضيرا للهجوم على دونباس بدعم جوي وصاروخي، لكن العملية العسكرية الروسية عطلت الهجوم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وقالت الوزارة، إنه يتم تنفيذ مهام العملية العسكرية في أوكرانيا مع مراعاة تقليل الخسائر في صفوف الأفراد وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

ونوهت الوزارة بأن الجيش الروسي تمكن مع بدء العملية، من تحقيق السيطرة الجوية خلال أول يومين. وطوقت الوحدات الروسية كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي ونيكولاييف، وتمت السيطرة على مقاطعة خيرسون ومعظم مقاطعة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي