بوتين: روسيا تحمي الثقافة العالمية وتعدد أعراقها ميزة تستحق أن نفتخر بها

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين في المجال الثقافي بمناسبة عيدهم المهني الذي يصادف اليوم الجمعة، وأشار إلى أهمية عملهم للدولة.

وأضاف بوتين، خلال اللقاء مع الفائزين بالجوائز الرئاسية في مجال الأدب والفن والثقافة: "قبل كل شيء، أود أن أهنئكم وجميع زملائكم بيوم العاملين في المجال الثقافي، الذي تم تأسيسه تكريما لمجموعة ضخمة من الناس، المخلصين الحقيقيين الذين كرسوا حياتهم لخدمة الثقافة الروسية".

وأشار بوتين إلى أن "الثقافة، عظيمة ولا تنضب وهي تعكس كل تنوع التراث الروحي والتاريخي والتقاليد للشعب متعدد الجنسيات في بلادنا، وهو أحد أهم أسس الدولة والمجتمع، ويعمل على تعزيز تماسكنا، لتكوين شعور بفهم الوطن الأم لدى الشباب".

وتحدث بوتين عن محاولات "إلغاء روسيا"، وشدد على أنها لم تبدأ بالأمس.

وأشار بوتين إلى أنه تم في هوليوود، إنتاج أفلام كثيرة جرى فيها وصف الولايات المتحدة بالمنتصر الوحيد في الحرب ضد النازية، وشطبت مساهمة الجيش الأحمر في هذه الحرب.

ونوه الرئيس بأن اليابان في يوم قصف هيروشيما وناغازاكي، تلتزم الصمت المطبق بشأن من ألقى القنابل على مدنها، متجاهلة أن الولايات المتحدة بالذات هي من فعلت ذلك.

قبل فترة تم شطب جوان رولينغ (مؤلفة "هاري بوتر")‏؛ لأنها لم تتمكن من إرضاء محبي الحرية بين الجنسين.

وشدد بوتين على أن الغرب يحاول اليوم شطب وإلغاء روسيا وشعبها الذي يبلغ عمره ألف عام.

في هذا السياق دعا بوتين العالمين في المجال الثقافي إلى الدفاع عن الثقافة الروسية ومنع محاولات تشويهها.

المصدر: وكالات