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بكين تدعو لتهيئة الظروف لعودة السلام إلى أوكرانيا

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بكين تدعو لتهيئة الظروف لعودة السلام إلى أوكرانيا
Globallookpress
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تهيئة الظروف لإعادة السلام إلى أوكرانيا في أسرع وقت.

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بكين ترفض الاتهامات غير المبررة تجاهها بشأن الأزمة الأوكرانية
بكين ترفض الاتهامات غير المبررة تجاهها بشأن الأزمة الأوكرانية

جاء ذلك في مكالمة هاتفية جمعت شي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، وتبادل الزعيمان خلال وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، حسبما أفاد التلفزيون الصيني.

وقال التلفزيون إن شي "أوضح موقف الصين المبدئي، وشدد على أنه ينبغي للمجتمع الدولي الانخراط عمليا في تشجيع السلام وتسهيل المفاوضات، وتهيئة الظروف للتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والمساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق دعا جونسون الصين إلى الامتناع عن دعم روسيا في عمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا.

من جانبها، قالت بكين إنها لا تقبل أي ضغط خارجي وترفض كل الاتهامات التي لا أساس لها الموجهة إليها فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"

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