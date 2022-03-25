شي يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ورئيس كوريا الجنوبية المنتخب

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول.

وفيما لم تذكر وكالة "شينخوا" الصينية أي معلومات إضافية، أفادت كيم أون-هيه المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب بأن المكالمة الهاتفية استمرت 25 دقيقة، ودعا الرئيس يون نظيره الصيني إلى التعاون الوثيق من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والإدارة المستقرة للوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الجانبان على التواصل عن كثب لإعداد لقاء بينهما في وقت مبكر بعد تنصيب يون رئيسا، وهنأ الرئيس الصيني يون على انتخابه رئيسا لكوريا الجنوبية، قائلا إن كوريا الجنوبية "جارة قريبة وشريك تعاون مهم".

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن "جونسون تحدث صباح اليوم مع الرئيس الصيني في مكالمة هاتفية استمرت حوالي 50 دقيقة، وتم خلالها عرض الوضع الحالي في أوكرانيا".

المصدر: "شينخوا" + "يونهاب" + national post