الكرملين: تعزيز الجناح الشرقي للناتو بدأ قبل إعلان القرار

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على بدء الناتو تعزيز الجناح الشرقي، بأن هذه العملية قد انطلقت قبل الإعلان عن ذلك القرار.

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وتابع بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر تعليماته لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، لتقديم مقترحات بشأن إجراءات تقوية الجناح الغربي لروسيا.

وقال بيسكوف: "حتى قبل اتخاذ القرار بتعزيز الجناح الشرقي لحلف (الناتو)، كان ذلك التعزيز قد تم على الأرض، حيث تم تشكيل قبضة قوية إلى حد ما هناك، وهي بنية تحتية عسكرية قوية للحلف. لم تكن روسيا هي البادئ، ولم نتحرك صوب (الناتو)، بل تحرك هو نحونا، وبالتالي خلق خطرا علينا، وأصبح سببا لقلقنا".

وكانت القمة الاستثنائية لحلف الناتو، المنعقدة في بروكسل، يوم أمس الخميس 24 مارس، قد أسفرت عن قرار الحلف بتعزيز الجناح الشرقي من خلال نشر أربع مجموعات تكتيكية في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.

المصدر: نوفوستي