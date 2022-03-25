إسرائيل: قمة "تاريخية" تجمع بلينكن مع وزراء خارجية عرب الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستستضيف قمة "تاريخية" يومي الأحد والاثنين المقبلين تجمع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية عرب.

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وقال حساب دولة إسرائيل، باللغة العربية، على "تويتر": بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ستعقد الأسبوع المقبل، في 27 و28 مارس أول قمة سياسية من نوعها في إسرائيل".

وأضاف: "سيصل وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية كل من الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد عدد من الاجتماعات السياسية المشتركة".

وكان موقع "واينت" العبري، أفاد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأسبوع القادم، وذلك على خلفية المخاوف من تصعيد في شهر رمضان.

المصدر: RT