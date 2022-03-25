سفير بكين في موسكو: رواد الأعمال في الصين يرغبون بشدة في تعاون ملموس مع الشركاء الروس

أعلن السفير فوق العادة والمفوض للصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، عن قدرة الصين على زيادة وارداتها من الفحم الروسي والمأكولات البحرية وغيرها من السلع الروسية.

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وتابع السفير، خلال اجتماعه بمجلس الأعمال الروسي الصيني، الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة الروسية بموسكو: "إن لدى رواد الأعمال الصينيين رغبة كبيرة للشروع في تعاون ملموس مع شركائهم الروس، حيث تحتل روسيا اليوم المرتبة الأولى أو الثانية في توريد النفط والغاز والفحم، بينما تحتل المرتبة الأولى في توريد لحوم الأبقار لأكثر من عامين.

كما أشار السفير إلى أن الجانب الصيني يعارض فرض عقوبات على روسيا، وأكد مجددا أن الصين، على الرغم من الضغوط عليها للانضمام إلى التحالف المناهض لروسيا، "تتخذ موقفا مستقلا في هذا الصدد".

وأضاف هانهوي أن الجانب الصيني يؤيد "ضمان التطور الطبيعي للعلاقات الجيدة والتعاون الثنائي متبادل المنفعة مع روسيا".

وقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال الروسي الصيني في 14 أكتوبر من العام 2004 في بكين، ويهدف المجلس إلى تعزيز ودعم المشاريع الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وكذلك تنمية التعاون بين دوائر الأعمال الروسية والصينية.

المصدر: تاس