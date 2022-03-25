نظر إلى ساعة يده ورفع النظارة السوداء.. كيم جونغ يحتفل بإطلاق الصاروخ العابر للقارات بطريقة هوليودية

نشرت كوريا الشمالية مقاطع فيديو وصورا للزعيم كيم جونغ أون، قبيل تجربة إطلاق لصاروخها الباليستي العابر للقارات (ICBM).

وأظهر مقطع الفيديو كيم يرتدي سترة جلدية ويرتدي نظارة شمسية ووراءه الشاحنة التي تحمل الصاروخ العابر للقارات، ومن ثم ينظر إلى ساعة يده ويزيل النظارة في إشارة إلى بدء عملية الإطلاق.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.



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(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr — NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن "الزعيم كيم جونغ أون قاد الإطلاق التجريبي الناجح لأداة قوية جديدة للهجوم النووي تسمى صاروخ Hwasong-17 الباليستي العابر للقارات (ICBM) يوم الخميس، كجزء من جهود احتواء الولايات المتحدة".

KCTV: Kim Jong Un and his officials cheering after the ICBM launch, edited as a slow-motion. pic.twitter.com/XQkyH0Q7S8 — NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022

ونشرت الوكالة صورا للصاروخ الذي ترك وراءه ألسنة لهب برتقالية اللون، أثناء تحليقه من شاحنة قاذفة على مدرج المطار، بالإضافة إلى صورة لكيم وهو يبتسم ويصفق ويحتفل مع المسؤولين العسكريين من منصة المراقبة أثناء عملية الإطلاق التجريبية لصاروخ هواسونغ -17.

المصدر: North Korea news