فون دير لاين تشكر بايدن على وعده

شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعم الولايات المتحدة لـ"أمن الطاقة في أوروبا واستقلالها عن روسيا".

وقالت فون دير لاين، في تغريدة عبر "تويتر": "شكرا لدعمك لأمن الطاقة في أوروبا واستقلالها عن روسيا. يعد التزامك بتزويدنا بـ15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال هذا العام خطوة كبيرة في هذا الاتجاه".

وأكدت أن "أوروبا ستعمل على ضمان استقرار الطلب على المزيد من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2030 على الأقل".

Thank you for supporting Europe’s energy security and independence from Russia.



Your commitment to provide us with an additional 15 bcm of LNG this year is a big step in this direction.



Europe will work to ensure stable demand for additional 🇺🇸 LNG until at least 2030. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022

وفي بيان مشترك، أكدت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة التزامهما بـ"تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، وبأمن الطاقة في أوروبا واستدامتها وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة".

وأضاف البيان: "نحن نتشارك الهدف المتمثل في معالجة حالة الطوارئ المتعلقة بأمن الطاقة، لضمان إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ونرحب بالتقدم المستمر نحو التكامل المادي لأوكرانيا مع أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي"، وشدد على أن "أمن الطاقة واستدامة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ضروريان للسلام والحرية والديمقراطية في أوروبا".

المصدر: RT