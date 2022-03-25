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فون دير لاين تشكر بايدن على وعده

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فون دير لاين تشكر بايدن على وعده
AP
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شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعم الولايات المتحدة لـ"أمن الطاقة في أوروبا واستقلالها عن روسيا".

وقالت فون دير لاين، في تغريدة عبر "تويتر": "شكرا لدعمك لأمن الطاقة في أوروبا واستقلالها عن روسيا. يعد التزامك بتزويدنا بـ15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال هذا العام خطوة كبيرة في هذا الاتجاه".

وأكدت أن "أوروبا ستعمل على ضمان استقرار الطلب على المزيد من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2030 على الأقل".

وفي بيان مشترك، أكدت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة التزامهما بـ"تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، وبأمن الطاقة في أوروبا واستدامتها وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة".

وأضاف البيان: "نحن نتشارك الهدف المتمثل في معالجة حالة الطوارئ المتعلقة بأمن الطاقة، لضمان إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ونرحب بالتقدم المستمر نحو التكامل المادي لأوكرانيا مع أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي"، وشدد على أن "أمن الطاقة واستدامة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ضروريان للسلام والحرية والديمقراطية في أوروبا".

المصدر: RT

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