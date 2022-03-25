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مورافيتسكي: ألمانيا والنمسا وهنغاريا تعارض قطع العلاقات التجارية مع روسيا

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مورافيتسكي: ألمانيا والنمسا وهنغاريا تعارض قطع العلاقات التجارية مع روسيا
Gettyimages.ru
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 قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إن ألمانيا والنمسا وكذلك هنغاريا تعارض قطع العلاقات التجارية مع روسيا.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي للصحفيين في بروكسل، حيث تعقد قمة الاتحاد الأوروبي: "للأسف هناك دول كبيرة، مثل ألمانيا، تعارض قطع هذه العلاقات. وطبعا هناك دول كبيرة أخرى وكذلك بعض الدول الصغيرة، مثل النمسا أو هنغاريا، تبدي تحفظا أكثر. تمتنع هذه الدول عن استخلاص استنتاجات بعيدة المدى، مثل قطع التجارة مع روسيا في أقرب وقت ممكن، هنا والآن".

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في الوقت نفسه، لا يخفي رئيس وزراء بولندا أن بلاده في طليعة المؤيدين لقطع العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال: "من المهم منع وبأسرع وقت ممكن، وصول الموارد الجديدة والأموال الجديدة إلى روسيا. لذلك، تؤكد بولندا هنا بقوة على ضرورة وقف تجارة المحروقات مع روسيا. أعتقد أن صوتنا كان الأقوى في هذا المجال".

المصدر: نوفوستي

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