مورافيتسكي يعلن حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إن الاتحاد الأوروبي سيقوم قريبا بصياغة حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي للصحفيين في بروكسل، حيث تعقد قمة الاتحاد الأوروبي: "سيتم في القريب العاجل وضع الحزمة التالية من العقوبات".

وفي وقت سابق، فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب أوكرانيا.

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من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العقوبات الغربية جدية للغاية، ولكن روسيا استعدت لها قبل فترة طويلة.

وأشار بيسكوف إلى ضرورة دراسة وتحليل هذه العقوبات من جانب الهيئات الروسية ذات العلاقة لكي يتم وضع الردود اللازمة عليها وبشكل يلبي مصالح روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي