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لافروف: في الغرب أعلنوا حربا هجينة حقيقية شاملة ضد روسيا

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لافروف: في الغرب أعلنوا حربا هجينة حقيقية شاملة ضد روسيا
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب أعلن حربا هجينة حقيقية شاملة ضد روسيا.

وأضاف لافروف: "اليوم أعلنوا ضدنا حربا هجينة حقيقية شاملة. هذا المصطلح، الذي استخدمته ألمانيا النازية، يتم استخدامه الآن من قبل العديد من السياسيين الأوروبيين عندما يقولون ما يريدون فعله مع روسيا الاتحادية".

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وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يخفي بتاتا أهدافه: "تدمير وكسر وسحق وخنق الاقتصاد الروسي وروسيا بشكل عام".

المصدر: نوفوستي

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