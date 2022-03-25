اليابان توافق على اتفاقية لزيادة ميزانية استضافة القوات الأمريكية على أراضيها

وافقت اليابان، اليوم الجمعة، على اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة، تؤيد إنفاق الحكومة اليابانية بما يتجاوز تريليون ين (8 مليارات دولار) لاستضافة القوات الأمريكية.

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ويغطي الإنفاق الإضافي البالغ 1.05 تريليون ين (8.6 مليار دولار)، الذي وافق عليه البرلمان الياباني، شراء الترسانات المتقدمة المستخدمة في التدريبات العسكرية المشتركة، علاوة على المنشآت التي تستخدمها القوات الأمريكية وموظفوها اليابانيون الذين يعملون في القواعد الأمريكية في البلاد حتى مارس 2027.

وتشمل الموازنة، فئة تمويل جديدة تصل إلى 20 مليار ين (164 مليون دولار) لشراء أنظمة تدريب قتالية افتراضية متقدمة للتدريبات المشتركة بين القوتين.

وتم تضمين 200 مليار ين تقريبا (1.6 مليار دولار) للسنة الأولى في موازنة الدفاع الوطني للعام المالي 2022- وهو رقم قياسي بلغ 5.4 تريليون ين (44 مليار دولار) - بدءا من أبريل / نيسان.

هذا وتعمل اليابان على توسيع ميزانيتها الدفاعية وتقوم الآن بمراجعة إستراتيجيتها الرئيسية للأمن القومي في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية وروسيا الآن.

المصدر: AP