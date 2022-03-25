أوربان: فرض عقوبات على الطاقة من روسيا سيؤدي إلى توقف الاقتصاد الهنغاري

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن بلاده تعارض انتشار العقوبات المناهضة لروسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري خلال فترة قصيرة

وأضاف أوربان، عقب مشاورات بين رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي: "اقترحت بعض الدول مرة أخرى توسيع العقوبات لتشمل الطاقة والفحم والغاز والنفط - شارك رئيس أوكرانيا في المناقشة عبر رابط الفيديو، وطالبنا بذلك أيضا. نحن فكرنا في هذا الطلب ورفضناه لأن بلادنا تستورد 85٪ من الغاز و 60٪ من النفط من روسيا ".

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وتابع أوربان القول: "العقوبات هذه تعني أن الاقتصاد الهنغاري سيتباطأ في غضون بضع دقائق ثم يتوقف. هذا غير مقبول، إنه ضد مصالح سكان بلادنا، وهو يعني كذلك أننا سنضطر لدفع ثمن الحرب. لحسن الحظ، قدمت بعض الدول الأخرى حججا مماثلة، لذلك ساد المنطق السليم وسيستمر الغاز والنفط في التدفق إلى هنغاريا ".

المصدر: نوفوستي