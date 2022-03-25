قال مبتكر موقع The Black Vault، وهو موقع إلكتروني ينشر وثائق حكومية أمريكية سرية، إن البنتاغون يحجب الأسرار حول الأجسام الطائرة المجهولة و"لا يريد إخبار عامة الناس عنها".

وأفاد جون غرينوالد جونيور مؤسس الموقع، الذي يقول إنه كشف عن أكثر من مليوني وثيقة على موقعه على الإنترنت، بأن تقرير UFO للجيش العام الماضي حدد 144 حادثة غير مفسرة لكنه فشل في الكشف عما كانت عليه عن قصد، مضيفا: "انظروا إلى كل هذه التنقيحات - على الرغم من أنها محبطة، فإن ذلك في حد ذاته يروي قصة.. عندما تنظر إلى بعض المناطق الأخرى، لا يريدون إخبارنا بقدرات هذه الظواهر الجوية غير المعروفة".

وأكد تقرير صدر في الصيف الماضي عن مكتب مدير المخابرات الوطنية أن الحكومة واجهت 144 ظاهرة جوية مجهولة (UAPs) منذ عام 2004. لكن التقرير قال إن الغالبية العظمى من الحالات لم يتم تفسيرها ببساطة، وهي نتيجة مخيبة للآمال لبعض الذين توقعوا المزيد من التبصر في الظواهر الغامضة.

واعتبر غرينوالد إن المخابرات العسكرية فشلت في تحديد تفاصيل مهمة عن UAPs ، بما في ذلك عن طريق تنقيح المعلومات حول أشكالها المرئية"، مشيرا إلى "أنهم لن يخبروننا بملاحظة بصرية واحدة حول الأشكال التي تكونها، مما يعزز بالفعل السرية الكامنة وراء ماهية UAP. وهذا يطرح السؤال لماذا؟ لماذا ببساطة شكل مركبة يشكل تهديدا للأمن القومي؟ ولماذا لا يتم إعلام الجمهور؟".

المصدر: The Hill