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58 مدينة في إسبانيا تحتج على تدهور الأوضاع الاقتصادية في مظاهرات ضخمة

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شهدت 58 مدينة في أنحاء إسبانيا مظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من المنتجات الأساسية وتفشي البطالة.

وخرجت المظاهرات تحت شعار "اضبطوا الأسعار واحموا الوظائف وأوقفوا تدهور الظروف المعيشية" بدعوة من أكبر الاتحادات النقابية واللجان العمالية في البلاد.

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وتزامنا مع ذلك، تتواصل في إسبانيا إضرابات واحتجاجات للمزارعين وسائقي الشاحنات.

وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في إسبانيا ودول أوروبية أخرى في الأسابيع الأخيرة على خلفية حرب أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة على روسيا، والتي انعكست سلبا على تلك الدول نفسها أيضا.

المصدر: RT

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