الولايات المتحدة تموّل برنامجا لتعليم "الديمقراطية" في رياض ومدارس الأطفال بالبوسنة والهرسك

تعتزم السفارة الأمريكية في البوسنة والهرسك تخصيص ما يصل إلى 450.000 دولار أمريكي لبرنامج يتضمن تعليم طلاب رياض الأطفال وأطفال المدارس وطلاب الجامعات أساسيات "الديمقراطية".

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وقال نص وثيقة لهذه المنحة: "سيساعد هذا البرنامج الذي تبلغ مدته عاما واحدا في تثقيف أطفال رياض الأطفال الصغار وطلاب المدارس الابتدائية والثانوية وبعض الجامعات في البوسنة والهرسك بشأن المبادئ الأساسية للمجتمع الديمقراطي والعدالة وحقوق الإنسان والتسامح ودستور البوسنة والهرسك ومختلف مستويات الحكم في الدولة".

بالتالي، سيتعين على القائمين المحتملين على هذا العمل، التركيز على تطوير مشروع ديمقراطي لرياض الأطفال، بالإضافة إلى وضع برنامج التربية المدنية للمدارس الابتدائية والثانوية، فيما يتوقع أن تخصص وزارة الخارجية الأمريكية ما يصل إلى 450 ألف دولار لتنفيذ المبادرة.

وكان أفيد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 400 ألف دولار لبرنامج تعليمي "لتنمية التسامح" في كوسوفو.

كما هو مذكور في المنحة، يجب أن يكون الجمهور الرئيس للمشروع محصورا بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 عاما.

المصدر: RT