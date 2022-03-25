فولودين: لا يجوز أن يفلت زيلينسكي وأتباعه من العقاب

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن روسيا سترسل إلى برلمانات الدول الأوروبية، الحقائق المتاحة حول تعذيب سلطات كييف للمواطنين الأوكرانيين.

وشدد فولودين، على أنه لا يجوز أن يفلت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأتباعه "الذين يروجون للعقيدة النازية"، من المسؤولية ويجب أن يتلقوا العقاب.

وأضاف فولودين: "يجب على نواب الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والبرلمان الفرنسي مشاهدة رسالة فيديو من رئيس بلدية المدينة الأوكرانية [كوبيانسك]، التي ظهرت فيها لقطات لتعرض المواطنين للضرب ولنشر الدبابات والمدافع الرشاشة في المناطق السكنية بين المباني، إذا كانوا يريدون حقا معرفة وفهم ما يحدث في أوكرانيا. من جانبنا ، سنرسل المواد الموجودة في حوزتنا حول وقائع تعذيب المواطنين من قبل كييف إلى البرلمانات الوطنية للدول الأوروبية".

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من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إن مؤسسته ستصدر "كتابا أبيض" حول أحداث دونباس مع شهادات عن جرائم القوميين المتطرفين في أوكرانيا ضد المدنيين.

وأشار باستريكين إلى أن لجنة التحقيق الروسية، صنفت أفعال القوميين المتطرفين الأوكرانيين، بمثابة الإبادة الجماعية، وإساءة معاملة السكان المدنيين، واستخدام وسائل وأساليب في النزاع المسلح تحظرها المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية، وأخذ الرهائن ومحاولات القتل، وعدد من الجرائم الأخرى.

المصدر: تاس