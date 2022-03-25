موسكو تعد طلبات لسبع دول للتحقيق في هجمات على مؤسسات دبلوماسية روسية

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إن اللجنة تعد طلبات لسبع دول وقعت فيها هجمات على سفارات وقنصليات روسية.

وأضاف باستريكين: "بعد بدء الحرب الإعلامية والتحريض على كراهية روسيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة، بدأت الهجمات على البعثات الخارجية الروسية في عدة بلدان أوروبية - هولندا، وإيرلندا، وجمهورية التشيك، وليتوانيا، وبولندا، وفرنسا وإستونيا. وسنقوم بتسجيل كل هذه المعطيات في قضايا جنائية، وفي المستقبل سنرسل طلبات المساعدة القانونية الى الجهات المختصة في هذه الدول".

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وفي ذات الوقت، أعرب باستريكين عن شكه في أن ذلك سيسفر عن نتيجة ملموسة، بسبب مواقف سلطات هذه الدول المتحيز.

ونوه باستريكين، بأنه تم منذ 2014 تسجيل 21 حالة اعتداء على مؤسسات دبلوماسية روسية في أوكرانيا - في كييف وخاركوف ولفوف وعرقلة الحقوق الانتخابية للمواطنين الروس على أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس