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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ30.. لحظة بلحظة

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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ30.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.

ميدانيا

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