العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ30.. لحظة بلحظة

يواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.

ميدانيا

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