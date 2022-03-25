العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ30.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.
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