الولايات المتحدة "منزعجة" من مشاركة إيران في معرض الدفاع القطري

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن خيبة أملها وانزعاجها من مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض الدفاع في قطر.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين، وعلى ما يبدو أيضا أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، في معرض الدوحة للدفاع في قطر".

وأضاف: "نرفض رفضا قاطعا وجود الإيرانيين في معرض ومؤتمر الدوحة الدولية للدفاع البحري"، واصفا إيران بأنها "أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج".

وعرضت إيران في الدوحة عددا من نماذجها من الطائرات والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية.

وشهد المعرض أيضا زيارة سفن عسكرية من دول مختلفة، وشارك فيه خصوصا بعض من كبريات شركات بناء السفن العسكرية.

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات شديدة على التجارة مع الجيش الإيراني، وبخاصة مع الحرس الثوري، الذي وضعته على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.

المصدر: AFP